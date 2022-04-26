Волгоград, , 14:37 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 63 новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в федеральном оперативном штабе. Выздоровели ещё 342 человека, скончались от осложнений трое жителей.

Больничная палата с аппаратами ИВЛ (с) Максим Мишин. mos.ru

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 215 666 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 206 161 человек, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 6 832 жителей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторных условиях лечатся 2 673 пациента.