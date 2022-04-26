Москва, , 14:32 — REGNUM Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов считает несправедливым своё отстранение от международных соревнований на девять месяцев. Об этом 26 апреля он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Евгений Рылов установил новый олимпийский рекорд и выиграл первое в истории России «золото» на дистанции 200 м на спине Minsport.gov.ru

«Считаю, что это неправильно. Я на территории своей страны могу делать то, что хочу, но им не понравилось. Считаю, что я должен нравится только маме, девушке и тёще», — сказал Рылов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова из-за участия в митинге-концерте в честь воссоединения России и Крыма.

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