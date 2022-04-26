В Уфе под окнами дома обнаружили тело двухлетнего ребенка
Уфа, 26 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Тело двухлетней девочки обнаружили под окнами дома в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Окна дома
Сообщается, что инцидент произошел днем 26 апреля на ул. Парковой.
Отмечается, что прибывшие на место медики констатировали смерть девочки 2020 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после отравления детей парами хлора в бассейне.