Уфа, 26 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Тело двухлетней девочки обнаружили под окнами дома в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна дома

Сообщается, что инцидент произошел днем 26 апреля на ул. Парковой.

Отмечается, что прибывшие на место медики констатировали смерть девочки 2020 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после отравления детей парами хлора в бассейне.