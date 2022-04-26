Донецк, 26 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли с применением артиллерии Петровский район Донецка. Об этом 26 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 14:12 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Североатлантический альянс как организация не поставляет Украине оружие.