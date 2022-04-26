Стокгольм, 26 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Министр социального страхования Ардалан Шекараби склонен полагать, что НАТО сейчас является лучшей альтернативой для Швеции и ее безопасности. Об этом он заявил 26 апреля в интервью телеканалу SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Не то, чтобы я на 100% убежден в этом, но склоняюсь к такому выводу», — сказал Шекараби.

По словам министра, который входит в исполнительный комитет «Социал-демократов», оборонный альянс был бы самым надежным сдерживающим фактором, а также способствовал бы укреплению военного потенциала Швеции. При этом он подчеркивает, что еще не определился до конца.

«Причина, по которой я не занимаю пока позицию, заключается в том, что я нахожусь в процессе принятия решения», — обозначил Шекараби.