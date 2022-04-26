Москва, , 14:30 — REGNUM Платформа «Россия – страна возможностей» провела опрос* 2,6 тысяч россиян и выяснила, что они думают о трендах рынка труда и сферы образования, опасаются ли сокращений и каких знаний и навыков им не хватает.

Соцопрос ИА REGNUM

*Опрос проводился с 6 по 19 апреля 2022 года и охватил 2640 респондентов, из которых 2082 человека (79%) – молодежь в возрасте до 35 лет.

88% жителей России оценивают ситуацию на своей работе как стабильную: за последние два месяца у работников, в основном, ничего не поменялось. Абсолютное большинство (73% респондентов) продолжает находиться на прежнем рабочем месте, у 66% заработная плата сохранилась на том же уровне, однако доходы 20% работников снизились, тогда как у 14% заработок увеличился. Кроме того, у 78% опрошенных остался прежним формат работы, у 71% – нагрузка. Те же рабочие задачи выполняют 66%, у 80% респондентов не изменился коллектив. При этом в целом ситуация на рынке труда респондентов тревожит: 41% опрошенных отметили, что столкнулись с сокращениями в своем окружении.

«Практически каждый опрошенный считает, что государство должно поддерживать рынок труда. Такого мнения придерживаются 97%, — поделился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров , — Для большинства из них (53%) поддержка заключается в создании дополнительных возможностей для проявления себя, общения с работодателями, развития профессионального нетворкинга. В этом помогают конкурсы, проекты и различные инициативы платформы «Россия – страна возможностей». Мы активно сотрудничаем с вузами и работодателями, помогая людям в построении их карьерной траектории и развитии компетенций».

Большая часть опрошенных (74%) отметила, что видит для себя перспективы профессионального развития и карьеры в России. Наиболее позитивно свои карьерные возможности при этом оценивает молодежь 25–35 лет (77%).

59% респондентов чувствуют дефицит знаний или навыков. Это присуще в основном опрошенным в возрасте 25–34 лет (62%) и 35–44 лет (67%). Большинство респондентов считают, что им не хватает знания иностранных языков (59%), юридической грамотности (38%), знаний в сфере финансов (34%), гибких навыков (33%) и знания языков программирования (33%).

Получить в ближайшее время дополнительное образование хотели бы 76%. При этом для большинства предпочтительно бесплатное обучение (62%) длительностью до 6 месяцев (56%), по итогам которого предусмотрен диплом или сертификат (86%). 85% респондентов хотят получить обратную связь от преподавателей, 78% заинтересованы в рекомендации работодателям после прохождения курса или образовательной программы.

В числе наиболее важных профессиональных навыков респонденты назвали быструю обучаемость (67%), стрессоустойчивость (64%), умение принимать решения в сложных ситуациях (62%), готовность к переменам (54%) и умение работать в команде (52%).