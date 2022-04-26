Москва, 26 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Фонды целевых капиталов эндаументов будут дополнительно поддержаны в соответствии с предложением президента России. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Government.ru Михаил Мишустин

«Поддержим и фонды целевых капиталов эндаументов. О необходимости стимулировать их развитие ранее говорил президент: они формируются в основном благодаря пожертвованиям, направлены на долгосрочное финансирование некоммерческих организаций за счёт дохода от управления капиталом», — заявил Мишустин.

В России эндаументы главным образом помогают университетам, школам, театрам и музеям.

«Речь идёт о существенной сумме — они сумели накопить более 40 млрд рублей», — отметил премьер-министр.

«В текущих условиях предлагается разрешить им сохранить купленные акции, облигации и другие активы, несмотря на колебания цен. По закону они обязаны были бы продать часть, чтобы гарантировать необходимый размер прибыли, но на низком рынке нет смысла в убыток реализовывать активы, за счёт которых ведутся значимые социальные и научные программы. Эндаументы получат возможность решать финансировать свои проекты за счёт самого целевого капитала или заморозить поддержку», — подчеркнул Мишустин.