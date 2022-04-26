Стокгольм, 26 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Прежде чем Швеция откажется от своего многовекового нейтралитета и подаст заявку на членство в НАТО, стране необходима «серьезная подготовка», в первую очередь как моральная, так и интеллектуальная. Об этом 25 апреля в газете SvD написал Кристер Эдуардс, который был вывшим советником в посольстве Швеции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

«Избиратели не паникуют, им нужны подробные и убедительные аргументы по сложным вопросам», — отмечает экс-дипломат.

Среди прочего он подчеркивает ведущую роль США в НАТО и «постоянную склонность страны к решению экономических и политических проблем военными средствами» и задается вопросом, сможет ли перестроенная Европа добиться большего успеха «без НАТО и капризных США».

Напомним, что правящая партия Швеции «Социал-демократы» обещала представить решение по вопросу вхождения страны в НАТО не позднее 13 мая.