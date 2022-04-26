Ульяновский губернатор подтвердил смерть двух детей при стрельбе в детсаду
Ульяновск, 26 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошла «ужасная трагедия» в детском саду, куда ворвался вооружённый мужчина: убиты двое детей, один воспитатель, ещё один педагог ранен. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
По его словам, 26 апреля неизвестный открыл стрельбу в детском саду «Рябинка» в Вешкаймском районе.
По словам главы региона, на месте происшествия работают все оперативные службы и представители органов – в частности, вице-губернаторы Игорь Эдель и Александр Коробко.
Алексей Русских также сообщил, что из-за ЧП прерывает рабочую поездку в Ташкенте и ближайшим рейсом вылетит в Ульяновск.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад в Ульяновской области ворвался неизвестный мужчина с ружьём, устроив стрельбу во время тихого часа. Власти подтвердили смерть четырёх человек, в том числе двух детей и одного воспитателя. По неофициальным данным, нападавший покончил с собой.