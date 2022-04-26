Пермь, 26 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Сотрудники Камской ГЭС и подрядной организации Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» провели акцию в поддержку России.

ИА REGNUM Георгиевская лента

На смотровой площадке — самой высокой отметке Камской ГЭС — собрались порядка 100 человек с флагами и транспарантами в поддержку российской армии. Главным символом прошедшего флешмоба стала 30-метровая Георгиевская лента, которую было видно с высоты птичьего полета.

На акции присутствовал весь руководящий состав гидроэлектростанции.