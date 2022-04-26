Энергетики Камской ГЭС провели акцию в поддержку России
Пермь, 26 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Сотрудники Камской ГЭС и подрядной организации Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» провели акцию в поддержку России.
ИА REGNUM
Георгиевская лента
На смотровой площадке — самой высокой отметке Камской ГЭС — собрались порядка 100 человек с флагами и транспарантами в поддержку российской армии. Главным символом прошедшего флешмоба стала 30-метровая Георгиевская лента, которую было видно с высоты птичьего полета.
На акции присутствовал весь руководящий состав гидроэлектростанции.
«Своей акцией мы хотим продемонстрировать единство, силу духа и поддержку всем, кто в эти дни отстаивает правду. Мы хотим показать, что, находясь в своих городах, на своих рабочих местах мы неравнодушно переживаем происходящие события и продолжаем добросовестно трудиться на благо своей страны», — отмечает технический директор-главный инженер Камской ГЭС Сергей Двинянинов.