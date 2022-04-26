Москва, 26 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Региональные власти должны внимательнее следить за доступностью и качеством услуг в сфере общественного транспорта. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Government.ru Михаил Мишустин

«Подготовлено решение, которое направлено на сдерживание роста стоимости проезда в общественном транспорте», — заявил Мишустин.

Сегодня закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать или даже прекращать перевозки, и далеко не все это действуют вынужденно из-за сокращения пассажиропотока, считает премьер-министр.

«Недобросовестные компании злоупотребляют своим правом, ведь перегруженные автобусы приносят им больше прибыли. При этом они сохраняют за собой выделенное время использования остановок, фактически не допуская конкурентов», — указал он.

«Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым приходится тратить лишнее время на работу, зачастую переплачивать, добираться на место с пересадками», — подчеркнул премьер-министр.

Таким образом, правительство ограничит для перевозчиков уведомительного изменения маршрутов и произвольного их прекращения.

«Власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта», — отметил Мишустин.