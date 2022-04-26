Саратов, 26 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Саратовской области по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Задержан 45-летний житель города Энгельса, еще двоим жителям города Саратова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает следственное управление СКР по региону.

Pxhere.com Казино

По версии следствия, с января по 25 апреля жители Саратовской области организовали в частном домовладении в Энгельсе проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

Во время обыска было изъято два игровых стола, карты и фишки, использовавшиеся во время азартных игр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, незаконную игорную деятельность пресекли правоохранители в городе Набережные Челны. В игровом салоне изъяли 13 системных блоков и мониторов, сотовые телефоны, Wi-fi роутер, видеорегистратор и денежные средства.

Читайте также: В Татарии обнаружили незаконный игровой салон