Сеул, 26 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Глава Южной Коре Мун Чжэ Ин поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение южнокорейского лидера в социальных сетях.

Официальное интернет-представительство президента России Мун Чжэ Ин

В сообщении, опубликованном 26 апреля, Мун сообщил, что отправил «самые искренние поздравления» Макрону, ставшим первым президентом Франции, избранным на второй срок.

Глава Южной Кореи отметил, что за последнее столетие Южная Корея и Франция углубили отношения в области политики, экономики и культуры, подчеркнув, что под руководством Макрона эти связи станут ещё прочнее.

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