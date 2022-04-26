Москва, 26 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Российский блогер Амиран Сардаров рассказал, почему он решил вернуться из США. Соответствующее заявление он сделал в рамках интернет-шоу «Вписка» 26 апреля.

Скриншот с YouTube Амиран Сардаров

По словам блогера, жизнь в США, куда он переехал в 2020 году, давалась ему трудно, он чувствовал, что «несчастлив», поэтому вскоре принял решение о возвращении на родину. Также Сардаров упомянул недавно покинувших Россию знаменитостей: «Ребята сделали большую ошибку».

Напомним, что Амиран Сардаров получил известность благодаря авторскому блогу «Дневник хача». В 2020 году блогер переехал в США, где также стал снимать развлекательный контент, однако спустя два года вернулся в Россию.