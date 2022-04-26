Джакарта, , 14:23 — REGNUM Правительство Индонезии заявило об увеличении суточного прироста носителей коронавируса в стране, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Индонезии за сутки выявили 576 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 26 апреля в Индонезии зарегистрировано 6 045 043 случая заражения коронавирусом.

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 30 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 163 жителей Индонезии.

Между тем побороть коронавирус в стране смогли 5,8 млн человек. За последние сутки коронавирусом переболели 4 058 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что переходный период от пандемии к эндемии продлится шесть месяцев.

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