Вашингтон, 26 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Вашингтон поставил Украине широкий спектр вооружений на миллиарды долларов с тем, чтобы Киев одержать верх в «битве за демократию и свободу» против российской «диктатуры», если присмотреться к действиям Вашингтона на Ближнем Востоке, окажется, что курс его довольно противоречив: там США продали оружия на миллиарды долларов арабским диктаторам, несмотря на то, что те самым решительным образом нарушают права человека, пишет бывший сотрудник ЦРУ Эмиль Нахлех в статье, вышедшей 26 апреля в Responsible Statecraft.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

Администрация президента США Джо Байдена заявляет о своей поддержке свободы выбора Украины и ценностей, за которые она выступает в глобальном контексте универсальных ценностей, но воздерживается по политическим соображениям от того, что следовать тем же принципам поддержки свободы на Ближнем Востоке. Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен лихорадочно пытаются убедить ближайших союзников Вашингтона и крупнейших получателей американского оружия в регионе открыто и решительно осудить действия Москвы на Украине. В качестве платы за их поддержку Белый дом закрыл глаза на стремление арабских народов к справедливости и свободе.

Однако эти дипломатические усилия дали скромные результаты, если таковые вообще были: кампания США против России в регионе не увенчалась успехом, поскольку Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и другие страны оказались к ней невосприимчивыми. В Дубае по-прежнему активны российские олигархи, Турция также с готовностью принимает в своих портах суперяхты богатейших граждан РФ, сближение Эр-Рияда и Москвы в экономической и дипломатической сфере хорошо заметно, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать.

«Об обещании, которое президент Байден давал во время своей инаугурационной речи в начале прошлого года о том, что права человека будут играть центральную роль в его повестке дня, по большей части забыли. Он по-прежнему близок с ближневосточными диктаторами и никаким ощутимым образом — помимо риторики — не выступает в защиту прав человека, гражданских свобод и демократии», — отметил Нахлех, который в прошлом занимал должность директора программы стратегического анализа политического ислама в Центральном разведывательном управлении.

Общества на Ближнем Востоке, возможно, небогаты или влиятельными, но они достаточно умны, чтобы понимать, что происходит.

«Как сказал мне недавно один мой ближневосточный друг, он и его соотечественники не видят очень небольшой разницы в отношении к арабским диктаторам между президентствами Трампа и Байдена. Трамп использовал как риторику, так и действия, чтобы подлизаться к арабским автократам, Байден использует мягкую силу (риторику), чтобы превозносить достоинства демократических ценностей, но оказывает решительную поддержку тем же самым диктаторам», — продолжил автор.

Продажа оружия и военная помощь на миллиарды долларов продолжают поступать в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Египет и другие арабские и неарабские страны региона, не обращая внимания на их серийные нарушения прав человека, будь то в Саудовской Аравии, Египте, ОАЭ или на палестинском Западном берегу и в секторе Газа. Продолжающаяся человеческая трагедия в Йемене — лишь один из примеров вопиющих противоречий в подходе Вашингтона к двум регионам.

Нахлех выражает надежду, что благодаря поставкам Запада оружия на Украину Киев сможет нанести поражение России, с другой стороны, отмечает он, огромные продажи американского оружия и помощь арабским странам дадут арабским автократам возможность одержать верх в борьбе, которую против них ведут их народы за свободу и человеческое достоинство.

Арабская общественность и активисты движения за свободу не видят никакой надежды на то, что победа Украине будет сулить им освобождение от дальнейших притеснений. Победа Украины при американской помощи, скорее всего, и должна поставить администрацию Байдена перед моральной дилеммой в отношении позиции Вашингтона в отношении прав человека в арабском мире.