Москва, 26 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Совершение теракта на 9 Мая планировал учащийся колледжа в Тверской области. Данные содержатся в ежегодном докладе генерального прокурора России Совету Федерации.

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По данным Генпрокуратуры, молодой человек являлся сторонником украинской неонацистской организации «МКУ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям «не белой» расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, в целях реализации идей экстремистского сообщества «Маньяки: культ убийств» («МКУ» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — приводит текст доклада ТАСС.

Как уточняется, теракт планировался на объекте транспортной инфраструктуры.

ИА REGNUM ранее сообщало, что накануне ФСБ сообщила о предотвращённом покушении на российских журналистов.