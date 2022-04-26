Москва, 26 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил 26 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», — сказал Песков, отвечая на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте также: Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине