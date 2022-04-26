Кострома, 26 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Костроме планируется завершить с 4 мая. Об этом сообщает управление ЖКХ городской администрации.

Батарея

По правилам батареи отключают, когда среднесуточная температура составляет не менее 8 градусов тепла в течение как минимум 5 дней. Костромичи начали просить отключить отопление в конце апреля, но ночная температура воздуха в настоящее время колеблется около нулевых отметок. По данным синоптиков с 27 апреля горожан ждёт похолодание вплоть до минусовых значений по ночам.

Напомним, отопительный сезон в социальных учреждениях города начался 8 сентября 2021 года, в жилом фонде — 15 сентября. В прошлый раз батареи начали отключать 11 мая.