Москва, 26 апреля 2022, 14:19 — REGNUM Во вторник, 26 апреля, объявлен приём заявок на участие в Национальном открытом Чемпионате творческих компетенций ArtMasters 2022
Конкурс объединяет лучших представителей творческих профессий. Более 27 тысяч человек из разных субъектов Российской Федерации уже приняли участие в Чемпионате. Средний возраст участников 25,6 лет.
В 2022 году состав экспертного совета дополнили специалисты следующих компетенций: геймдизайнер Анатолий Казаков, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, мультимедиа художник Илья Старилов, звукорежиссёр записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков.
Наибольшее число заявок в 2021 году поступило из регионов Центрального федерального округа: Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В этом году география Чемпионата «ArtMasters» расширяется – в конкурсе смогут принять участие граждане других стран, владеющие русским языком.
Призовой фонд конкурса составляет23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.
Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18-35 лет) и юниоры (14-17 лет).
Подать заявку можно на сайте Чемпионата. Сроки сбора заявок: 26 апреля по 29 мая 2022 г.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Москвы, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.