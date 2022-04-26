Москва, , 14:19 — REGNUM Во вторник, 26 апреля, объявлен приём заявок на участие в Национальном открытом Чемпионате творческих компетенций ArtMasters 2022

Муки творчества Леонид Пастернак, 1892 год

Конкурс объединяет лучших представителей творческих профессий. Более 27 тысяч человек из разных субъектов Российской Федерации уже приняли участие в Чемпионате. Средний возраст участников 25,6 лет.

В 2022 году состав экспертного совета дополнили специалисты следующих компетенций: геймдизайнер Анатолий Казаков, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, мультимедиа художник Илья Старилов, звукорежиссёр записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков.

Наибольшее число заявок в 2021 году поступило из регионов Центрального федерального округа: Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В этом году география Чемпионата «ArtMasters» расширяется – в конкурсе смогут принять участие граждане других стран, владеющие русским языком.

«Такие профессиональные соревнования в России являются уникальными и не имеют аналогов. С каждым годом количество участников значительно увеличивается, поступают заявки из разных федеральных округов и стран, заинтересованность проектом растет. Я считаю, что развитие backstage профессионалов необходимо для процветания креативных индустрий», — отметил руководитель чемпионата Борислав Володин .

Призовой фонд конкурса составляет23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18-35 лет) и юниоры (14-17 лет).

Подать заявку можно на сайте Чемпионата. Сроки сбора заявок: 26 апреля по 29 мая 2022 г.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Москвы, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.