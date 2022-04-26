Москва, 26 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Незаконные санкции западных стран создают наибольшую среднесрочную угрозу российской экономике, уверен экономист и предприниматель Пётр Заборцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 26 апреля, комментируя слова первого замглавы ФТС Руслана Давыдова о том, что импорт товаров в РФ упал как по весу, так и по стоимости к уровням, близким к 2020 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, странами Запада нанесен беспрецедентный, мощнейший, совершенно незаконный удар по логистике и внешней торговле. «Десять лет назад у нас 54% внешней торговли приходилось на страны Евросоюза. После 2014 года из-за санкций эта доля постепенно снижалась и вышла на уровень 37-38%. Понятно, что сразу заместить такой объем сложно, но бизнес ищет новые возможности, и задача таможенных органов состоит в том, чтобы в этих условиях помочь добросовестным предпринимателям», — подчеркнул Давыдов.

«Сложно не согласиться с первым замглавой ФТС Русланом Давыдовым, когда он говорит о драматическом падении импорта в России, — отметил Заборцев. — Эти, поставки, действительно, как говорит господин Давыдов, сложно заместить. На перераспределение международных товарных потоков уйдет время. А мы можем уже в самом ближайшем будущем столкнуться с дефицитом на потребительских рынка, рынках оборудования и комплектующих. Пока запасы на складах еще есть, проблема ощущается не так остро. Но по мере истощения запасов то здесь, то там будут возникать перебои в поставках. Это чревато и остановками производств, и ростом цен, и ростом бедности».

Он уточнил, что действовать нужно очень быстро: «И правильно, что ФТС, ЦБ РФ и прочие структуры, отвечающие за внешнюю торговлю, ограничили доступ к информации об экспорте и импорте. Самым быстрым решением будет постараться наполнить наши товарные рынки продукцией дружественных или нейтральных стран».

Однако, по его мнению, это только половина решения. «Нашему правительству, на мой взгляд, незамедлительно стоит заняться радикальным ускорением ипортозамещения. Любые издержки и препятствия для восстановления и налаживания новых деловых связей нужно снять. А новые производства, как и новые производственные линии на действующих предприятиях должны готовиться уже сейчас и быть запущены до того, как последствия санкций ударят нас во всю силу. Экономические власти не должны успокаиваться на текущей видимой стабилизации. Основная волна проблем впереди. Мы ждем от них активных и технократичных действий, направленных на решение проблем. Время сейчас дорого», — добавил экономист.