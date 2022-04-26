Нью-Дели, 26 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Смит до сих пор лично не извинился перед комиком Крисом Роком, которого он ударил на премии «Оскар-2022». Об этом 26 апреля пишет Page Six, ссылаясь на свой источник.

Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса

Ранее человек из окружения актёра заявил, что тот отправился в «духовный тур» по Индии, чтобы посвятить своё время медитациям. Как отмечает издание, коллеги Смита не одобрили его поездку. «Духовное путешествие» Уилла в Индию для занятий йогой и медитацией кажется циничным и нелепым, учитывая, что он не извинился лично перед человеком, на которого напал на глазах у миллионов. Никакое количество намасте этого не компенсирует«, — рассказал источник.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Уилл Смит отправился в Индию ради встречи с йогином Джагги Васудевом, также известным как Садхгуру. По словам близких к артисту людей, его поездка станет одним из способов работы над собой, чтобы «никогда не позволять насилию взять верх над его разумом».