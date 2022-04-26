Москва, 26 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Правительство России приступило к подготовке продления программы льготной ипотеки. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В марте мы уже запустили программу со ставкой в 12% и сроком действия до середины этого года. Президент дал указание продлить её до конца года, а ставку по ней уменьшить до 9%», — заявил Мишустин.

«Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную индустрию. Прошу министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — указал он.