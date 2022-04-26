Уфа, 26 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Руководителя «финансовой пирамиды» осудили в Уфе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

В суде было установлено, что в 2014 году фигурант уголовного дела с соучастниками создал и возглавил кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест», который работал по принципу «финансовой пирамиды».

Соучастники открыли офисы в Башкирии, Татарии, Чувашии, Марий Эл и широко рекламировали фирму. Они заключили с гражданами договоры, при этом обещая им прибыль по вкладам в размере от 18 до 25%.

В материалах дела указано, что фактически гражданам предоставлялись ложные сведения относительно финансово-хозяйственного положения фирмы и ее доходности.

«Для создания видимости успешной деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты за счет взносов новых клиентов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что таким способом обвиняемый и его соучастники похитили у 252 граждан более 37 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«В марте 2018 году мужчина был объявлен в международный розыск и задержан сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2020 года», — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее его соучастница была осуждена на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц были выделены в отдельное производство.