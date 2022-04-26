Москва, 26 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Система UnionPay не имеет иммунитета против вторичных санкций, которые могут быть наложены на нее за работу с российскими банками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал информацию о том, что многие банки России готовятся наладить выпуск карт UnionPay.

Aranami Платёжная система UnionPay

«За март 2022 года доля платежей в России картами Mastercard сократилась с 43% до 38%, а доля Visa — c 38 до 35%. По мере истечения срока годности карт Mastercard и Visa российские банки будут выпускать карту «Мир», и только за март доля платежей этими картами выросла с 18% до 26%, — рассказал Ильинский. — Доля трансграничных операций до ухода Visa и Mastercard не превышала 5-7% от общего оборота российских карт, что соответствовало клиентской базе размером около 100 тыс. человек. Для обслуживания этой сравнительно небольшой группы участников трансграничных операций было достигнуто соглашение о выпуске кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay».

Платежная система UnionPay, как пояснил Ильинский, была запущена двадцать лет назад Народным банком Китая.

«Это государственная китайская платежная сеть, которая является вторым по величине брендом карт в мире с долей рынка 32%. В настоящее время уже достигнуто соглашение о выпуске карт UnionPay с десятью крупными российскими банками. Другие российские банки, которые еще не приступили к выпуску карт UnionPay, проявляют живой интерес к этому вопросу, — констатировал экономист. — Платежная система UnionPay позволяет как проводить операции с американскими долларами, так и работает на территории США. Поэтому система не имеет иммунитета против вторичных санкций, которые могут быть наложены на UnionPay за работу с российскими банками».

При этом он обратил внимание на то, что официально Китай отказался присоединиться к западным санкциям в отношении России, посчитав их контрпродуктивными для мирного процесса.

«Однако на практике Китай пытается сбалансировать продолжающиеся экономические связи с Россией, сохраняя при этом свои отношения с Западом. Китай не хочет давать США никаких поводов и оправданий для вторичных санкций, незаконных с точки зрения международного права. Кроме того, у КНР большой опыт в вопросе безопасного для себя обхода подобных многочисленных санкций, которые США накладывали на финансовые институты во всем мире», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Криворучко заявила, что у граждан России нет большой потребности массово переходить на карты UnionPay.