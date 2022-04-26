Лондон, 26 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Североатлантический альянс как организация не поставляет Украине оружие. Такое заявление в эфире телеканала Sky News сделал заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что страны НАТО вооружают Киев, чем «по сути вовлекаются в конфликт» и «подливают масла в огонь», Хиппи подчеркнул, что это делают отдельные страны, входящие в альянс.

«Во-первых, сообщество доноров — это не НАТО. НАТО была вовлечена в усиление своего восточного фланга, в Восточной Европе сейчас размещено много кораблей, персонала, самолётов под флагом НАТО», — пояснил замглавы британского минобороны.

При этом, по его словам, донорами оружия является «часть стран из НАТО, но есть страны и вне НАТО, например, Австралия».

«Поэтому это не НАТО оказывает военную помощь», — сказал Хиппи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в интервью программе «Большая игра» на Первом канале российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад вступает с Россией в войну через промежуточное звено — Украину, а страны НАТО вооружают Киев.