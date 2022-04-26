Ясиноватая, ДНР, 26 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования вновь подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) артиллерийскому обстрелу. Об этом 26 апреля сообщает представительство ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что киевские боевики вновь обстреляли Ясиноватую в 13:42 (совпадает с мск), выпустив по городу пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Ясиноватая и Кировский район Донецка подверглись обстрелу из артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град» со стороны украинских вооруженных формирований.