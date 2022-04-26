Москва, 26 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Россию могут попытаться отстранить от участия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на волне антироссийской риторики. Об этом постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин заявил 26 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

https://en.wikipedia.org Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

По его словам, антироссийская истерия наблюдается сейчас в разных международных организациях, в связи с этим возможны любые сценарии. В ОЗХО с Россией могут поступить, например, как с Сирией, которую поразили в правах.

«Теоретически этот сирийский сценарий, связанный с поражением Сирии в правах и привилегиях по химической конвенции, западные страны могут попробовать повторить и в отношении России», — сказал Шульгин.

Он отметил, что в стенах ОЗХО по вине американцев и их союзников творится произвол. Влиянию западных стран подвержены технический секретариат и администрация организации.

России впору задуматься, стоит ли в такой организации оставаться. Но пока членство в ОЗХО продолжается, представители России думают о том, как максимально использовать потенциал организации.

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