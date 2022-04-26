София, , 14:10 — REGNUM В результате спецоперации сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии, в Софийской области по подозрению в нападении на автозаправочную станцию задержаны 25 человек. Об этом 26 апреля сообщает болгарская газета «24 часа».

Арест

Как утверждают правоохранители, задержанные граждане не оказали сопротивления и выразили добровольное желание сотрудничать со следствием. Часть из этих лиц уже дали письменные признательные показания.

Ведется расследование.

Согласно предварительной информации, 22 апреля неизвестные молодые люди, одетые в форму фанатов болгарского столичного футбольного клуба, атаковали АЗС в районе шоссе «Хемус» и ограбили находящийся на ее территории магазин. После совершения преступления злоумышленники скрылись.