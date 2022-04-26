Алжир, , 14:15 — REGNUM Власти Алжира и Испании обменялись серией заявлений, раскритиковав позиции друг друга по ситуации в Западной Сахаре. Об этом 26 апреля сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на помощника министра иностранных дел Алжира Амара Блани.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, заявления испанской стороны «печальны и неприемлемы».

Ранее испанские СМИ опубликовали интервью с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альпарисом, который раскритиковал заявления президента Алжира, призвавшего власти Испании признать независимость региона Западной Сахары.

В МИД Алжира заявили, что подобные заявления усугубляют кризис в отношениях между двумя странами.

«Подобные заявления точно не будут способствовать быстрому возвращению двусторонних отношений в нормальное русло, и ответственность за последствия придется нести испанскому министру», — заявил Амар Блани.