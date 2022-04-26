Алжир, 26 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Власти Алжира и Испании обменялись серией заявлений, раскритиковав позиции друг друга по ситуации в Западной Сахаре. Об этом 26 апреля сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на помощника министра иностранных дел Алжира Амара Блани.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По его словам, заявления испанской стороны «печальны и неприемлемы».

Ранее испанские СМИ опубликовали интервью с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альпарисом, который раскритиковал заявления президента Алжира, призвавшего власти Испании признать независимость региона Западной Сахары.

В МИД Алжира заявили, что подобные заявления усугубляют кризис в отношениях между двумя странами.

«Подобные заявления точно не будут способствовать быстрому возвращению двусторонних отношений в нормальное русло, и ответственность за последствия придется нести испанскому министру», — заявил Амар Блани.