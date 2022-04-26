Москва, 26 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Российская Федерация приняла решение выслать трех сотрудников посольства Швеции в Москве. Об этом 26 апреля говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Pixabay.com Флаг Швеции

Объявления трех шведских дипломатов персонами нон-грата является ответом на тот факт, что Швеция ранее выслала трех российских дипломатов.

Тогда сотрудников российского посольства попросили покинуть территорию Королевства Швеции со ссылкой на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. В МИД Швеции назвали их «шпионами» под дипломатическим прикрытием.

В какой срок должны покинуть Россию три шведских дипломата не уточняется. Отметим, что когда Швеция выслала трех российских дипломатов, МИД скандинавской страны также не стал уточнять сроки для выезда.