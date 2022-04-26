Москва, , 14:09 — REGNUM Правительство поддержит субсидирование оборотных средств для крупного бизнеса. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дополнительно проработаем вопрос помощи с обороткой крупного бизнеса, равно как и с налаживанием импорта и реализации инфраструктурных проектов», — заявил Мишустин.

Тем предприятиям, которые уже выросли за пределы сектора малых и средних, но ещё не доросли до категории системообразующих, также будет предложена льготная программа, указал он.

«Президент предложил распространить на них программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, что позволит банкам расширить финансирование таких организаций», — подчеркнул премьер-министр.

«Среди них — перевозчики, производители продуктов питания, лекарств, мебели, оборудования, а также IT и другие производственные компании, ориентированные на внутренний рынок», — продолжил Мишустин.

По его словам, объём поручительств составит порядка 550 млрд рублей.

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