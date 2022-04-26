Джакарта, , 14:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что переходный период от пандемии к эндемии продлится шесть месяцев, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Переходный период будет использоваться для определения следующих действий.

Глава государства подчеркнул, что переходный период нужно проводить осторожно. По его словам, правительство Индонезии не хочет сразу проводить политику отмены масок, как это происходит в ряде стран.

«Я не хочу быть как другие страны, отменять масочный режим. Нет», — заявил Джоко Видодо.

«Мы должны быть осторожны и бдительны», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия уверена, что сможет достичь поставленной цели по двусторонней торговле с Индонезией в размере $5 млрд.

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