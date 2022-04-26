Москва, 26 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. У граждан России нет большой потребности массово переходить на карты UnionPay. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала информацию о том, что многие российские банки готовятся выпускать карты UnionPay.

Ejinsight.com UnionPay

«Сегодня в России есть своя платежная система «МИР» и Система быстрых платежей, которые покрывают внутренние потребности жителей РФ по переводу денежных средств в рублях. И у граждан России нет большой потребности массово переходить на карты UnionPay. Карты UnionPay интересны для тех, кому необходимо расплачиваться за рубежом или в зарубежных интернет-магазинах, переводить деньги родственникам за границу», – сказала Криворучко.

По ее словам, система UnionPay – крупнейшая по количеству карт система в мире, соответствующая мировым стандартам безопасности.

«Но есть много отличий от ушедших международных систем платежей. В частности, тарифы там дороже, платежи в иностранной валюте проходят конвертацию через юань. Сеть приема значительно меньше. Иностранные интернет-магазины часто не принимают карты UnionPay, выпущенные в России. Система UnionPay будет соблюдать западные санкции, чтобы сохранить американский и европейский рынки. Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты для международных расчетов», — объяснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее китайскую платежную систему UnionPay назвали одной из самых перспективных в России.