Аресибо, Пуэрто-Рико, , 14:06 — REGNUM Профсоюз работников электротехнической и ирригационной промышленности (Utier) призвал Сенат Пуэрто-Рико одобрить совместную резолюцию, предписывающую аннулировать контракт с LUMA Energy. Об этом пишет Prensa Latina.

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«Мы просим сенаторов одобрить эту меру, которая предписывает аннулировать этот катастрофический контракт с компанией, которая бесчисленное количество раз демонстрировала, что она не подходит для предоставления услуг, которых заслуживает страна», — сказал лидер профсоюза Анхель Фигероа.

По его словам, выводы, представленные Комитетом Палаты представителей по экономическому развитию, планированию, телекоммуникациям, государственно-частному партнерству и энергетике, касаются конфликта интересов, поскольку президент компании Уэйн Стенсби является акционером ATCO, одной из материнских компаний LUMA Energy.

Фигероа заявил, что настало время показать, кому служат сенаторы – интересам крупных корпораций и друзьям или людям, которые страдают от последствий неумелой работы LUMA Energy.