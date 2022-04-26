Москва, 26 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Активизация работы по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования обусловлена новыми экономическими реалиями в условиях проведения специальной военной операции и экономного расходования средств федерального бюджета для выполнения социальных обязательств перед гражданами России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Фонд социально страхования

«В январе 2022 года правительство РФ объявило о планах начать реформу социальных страховых фондов — объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд, который станет внебюджетным в отличие от существующих ПФР и ФСС в форме государственных учреждений.

Создание Социального фонда имеет свои плюсы и минусы. Плюсы для работодателей — унификация тарифной политики ПФР и ФСС, создание единой формы отчетности, замена платежей в разные фонды единым социальным взносом.

Минусы – работодателей обяжут платить социальные взносы и за работников компании, которые оформлены по гражданско-правовым договорам.

В настоящее время работодатели не платят по таким работникам страховые взносы в ФСС по нетрудоспособности и материнству. Это нововведение увеличит доходы Социального фонда.

Плюсы для работников — увеличение размеров выплат по обязательному социальному страхованию, в частности размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком и пособий по временной нетрудоспособности.

Появится страховое покрытие по больничным листам, профзаболеваниям и несчастному случаю для работников, работающих в компании по договорам подряда.

Объединение ПФР и ФСС в одну структуру сделает получение россиянами социальных услуг более удобным и доступным. Объединение ПФР и ФСС в Социальный фонд принесет ежегодную экономию бюджету порядка 50 млрд рублей, при этом административные расходы не превысят показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС.

Источник экономии — объединенная базы данных на единой цифровой платформе для расчета и выплаты пенсионных и социальных страховых взносов, сокращения численности управленческого аппарата, уменьшение количества площадей для размещения работников нового фонда вместо ранее двух существующих.

Соответственно, уменьшаться расходы бюджета на его содержание. Начало специальной операции на Украине и введенные санкции со стороны стран ЕС и США поставили задачи расходования и экономии средств федерального бюджета на новый уровень.

И если в начале 2022 года осуществить слияние ПФР и ФСС планировалось не раньше 2023 года, то в новых реалиях Михаил Мишустин поручил соответствующим ведомствам обеспечить правовую, организационную и техническую готовность работы нового Социального фонда к 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России активизируют работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: В России активизируют работу по созданию Фонда пенсионного и соцстрахования