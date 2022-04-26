Тирасполь, , 14:04 — REGNUM Попытка воздействия на российские миротворческие силы в Приднестровье приведёт к ответным ракетным ударам с неприемлемыми для противника последствиями, а попытка захвата известных складов с боеприпасами завершится их подрывом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 апреля, комментируя обострение ситуации в Тирасполе.

Приднестровье Gos-pmr.ru

Как сообщалось ранее, 25 апреля было обстреляно здание МГБ Приднестровья, а 26 апреля стало известно о взрыве двух вышек связи на территории республики.

« На нынешнее положение в Приднестровье и вокруг него стоит посмотреть, прежде всего, с политической точки зрения. На мой взгляд, те, кто совершил эти диверсии, дал руководству Приднестровской Молдавской Республики серьёзные козыри: теперь от Тирасполя зависит, кого назначить виновным и оба варианта — молдаване или украинцы — имеют свои преимущества. Если эти диверсионно-террористические акции совершил кто-то из Молдавии, то шансы Кишинёва удержать Приднестровье в составе Молдавии падают до нуля и никакие политические аргументы западных участников урегулирования во внимание дальше приниматься не будут. Если виновным окажется Киев, то речь пойдёт ни много ни мало о диверсии на территории, которая всеми внешними участниками приднестровского урегулирования рассматривается как территория Молдавии. Украина совершила диверсию на территории Молдавии — согласитесь, неплохо звучит!

Что же до военно-политической стороны дела, то боевой дух приднестровцев остаётся на высоте, украинцами или румынам с ними не справиться. Украинцам особенно: их недавняя попытка начать наступление под Изюмом завершилась известно чем. Наши миротворческие силы в стороне не останутся. Попытка воздействия на них приведёт к ответным ракетным ударам с неприемлемыми для противника последствиями — будь этим противником украинцы или молдово-румыны. Попытка захвата известных складов с боеприпасами завершится их подрывом, что вызовет экологическую катастрофу европейского масштаба.