Донецк, 26 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Город Ясиноватая и Кировский район Донецка подверглись обстрелу из артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град» со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом 26 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 13:35 киевские боевики обстреляли Ясиноватую, выпустив по этому городу три ракеты из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле киевскими боевиками города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница.