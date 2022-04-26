Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Чувашии продолжает расти число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и резко увеличилось суточное количеств госпитализированных в ковидные стационары. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 26 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 78 469 случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 апреля подтверждено 55 случаев инфицирования.

Победили болезнь 72 269 человек, в том числе 25 апреля выписаны 34 пациента. В целом доля выздоровевших составляет 92,1%.

Количество госпитализаций возросло: если 24 апреля направили в ковидные стационары 13 больных, то 25 апреля – 52 человек.

Число жертв пандемии достигло 4601 человека, из них 25 апреля умерли от ковида двое жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной рост количества новых заражений начался в Чувашии 20 апреля, когда за сутки выявили 38 носителей коронавируса.