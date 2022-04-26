Ереван, 26 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Вторая колонна протестующих вышла маршем из села Тигранашен Араратской области Армении в Ереван 26 апреля. Об этом сообщает телеканал 24news.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Сообщатся, что возглавила колонну депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Анна Григорян. Протестующие планируют добраться до столицы к 1 мая, чтобы принять участие в массовом митинге.

«Нам нужно преодолеть вызовы, стоящие перед нашей страной. Для этого необходимо освободиться от людей, которые согласны на вхождение Арцаха в состав Азербайджана, которые готовы уступить новые участки Сюника, Армении нашему врагу», — сказала Григорян журналистам.

Она добавила, что выбор места для старта шествия сделан не случайно. По её мнению, власти Армении якобы планируют стать село Тигранашен Азербайджану.

Напомним, первая колонна протестующих собралась 25 апреля на окраине Еревана и выдвинулась к центру столицы. Протестующие считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха.