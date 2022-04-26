Москва, , 14:02 — REGNUM Предприятия получат возможность переносить страховые взносы за второй квартал 2022 года на год. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предприятия получат возможность перенести на год такие платежи за второй квартал. Речь идёт о представителях всех отраслей, кроме экспортёров, финансового и бюджетного сектора, а также оптовой торговли», — заявил Мишустин.

«Компании, которые ориентируются на внутренний рынок и обеспечивают людей товарами и услугами, смогут воспользоваться такой же отсрочкой по взносам и за третий квартал», — указал он.