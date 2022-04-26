Брюссель, 26 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Евросоюз пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России. Об этом 26 апреля сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы анонсируем санкции тогда, когда в состоянии это сделать… Мы работаем над этим пакетом уже определенное время. Работа продолжается. Анонс будет сделан в соответствующее время», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что европейский союз планирует к концу 2022 года довести свою зависимость от российских энергоносителей до одной трети, а к концу 2027 года — до нуля.

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