Ярославль, 26 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков написал заявление о сложении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель думы Михаил Боровицкий.

Ярославская областная дума Александр Тарасенков

Заявление будет рассмотрено на заседании думы 28 апреля, после этого экс-депутат сможет приступить к работе в качестве исполняющего обязанности главы Переславля-Залесского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о грядущем назначении депутата ио главы Переславля-Залесского 26 апреля рассказал на пресс-конференции врио губернатора Михаил Евраев.

Тарасенков избирался по одномандатному округу, следовательно, в области пройдут досрочные выборы. Они состоятся до единого дня голосования. Провести их 11 сентября нельзя, так как в этом случае полномочия нового депутата будут менее года, что не разрешено законом. Вероятнее всего, выборы будут назначены на одно из воскресений, предшествующих единому дню голосования.

Округ № 22, по которому избран Александр Тарасенков, включает в себя Некоузский, Брейтовский, Мышкинский, Большесельский и часть Тутаевского районов.