Минск, 26 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Учебные манёвры с привлечением российских военных начинаются 26 апреля в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусское министерство обороны.

Mil.by Военные учения в Белоруссии

Совместная штабная тренировка пройдёт с 26 по 29 апреля в белорусских военно-воздушных силах и войсках ПВО. В ней будут участвовать должностные лица объединения ВВС и ПВО Западного военного округа ВС России.

«В ходе мероприятия оперативной подготовки отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям», — говорится в сообщении.

Читайте также: Россия и Вьетнам проведут новые совместные военные учения