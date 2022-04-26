Красноярск, 26 апреля 2022, 13:58 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали два лесных пожара на общей площади 10,5 га – в Березовском и Манском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.
Предположительно, возгорания произошли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.
На утро 26 апреля в Красноярском крае не было зарегистрировано действующих лесных пожаров.
Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в ряде муниципалитетов в центре и на юге Красноярского края.
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