Красноярск, , 13:58 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали два лесных пожара на общей площади 10,5 га – в Березовском и Манском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предположительно, возгорания произошли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

На утро 26 апреля в Красноярском крае не было зарегистрировано действующих лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в ряде муниципалитетов в центре и на юге Красноярского края.

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