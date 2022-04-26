Мурманск, 26 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Мурманске вспыхнул пожар в здании детской поликлиники, эвакуированы свыше ста человек, сообщает пресс-службе регионального управления МЧС.

32. mchs. gov. ru Пожар

«В 13:21 поступило сообщение о том, что виден дым из-под обшивки здания Детской поликлиники на ул. Папанина. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место, работают. Площадь горения составляет 20 кв. м», — сообщили в ведомстве.

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