Обнинск, Калужская область, 26 апреля 2022, 14:35 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области разработало методику измерения параметров радиопрозрачных материалов, используемых в производстве высокоскоростных летательных аппаратов. Применение данной методики позволит сократить сроки проектирования и моделирования изделий для авиационной и ракетной техники, испытывающих в полете высокие тепловые нагрузки. Об этом 26 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Выставочные образцы обнинского предприятия «Технология»
Выставочные образцы обнинского предприятия «Технология»
Обнинске научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина

Единственная в России аттестованная Росстандартом методика позволяет на этапе проектирования достоверно определять диэлектрические характеристики конструкционных материалов в диапазоне температур до +1200 °С. Это дает возможность сократить сроки опытно-конструкторских работ и лабораторных исследований за счет оптимального радиотехнического проектирования и моделирования радиопрозрачных обтекателей высокоскоростных летательных аппаратов. Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений подтвердил соответствие методики измерений установленным метрологическим требованиям.

«Радиопрозрачные обтекатели для высокоскоростных летательных аппаратов испытывают значительные тепловые нагрузки в процессе эксплуатации. Задача конструкторов – обеспечить заданные радиотехнические характеристики изделий в широком диапазоне температур. Разработанная специалистами боннского предприятия «Технология» методика измерения параметров совершенствует и ускоряет процесс разработки такой техники», — отметил Олег Евтушенко.

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