Обнинск, Калужская область, , 14:35 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области разработало методику измерения параметров радиопрозрачных материалов, используемых в производстве высокоскоростных летательных аппаратов. Применение данной методики позволит сократить сроки проектирования и моделирования изделий для авиационной и ракетной техники, испытывающих в полете высокие тепловые нагрузки. Об этом 26 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Выставочные образцы обнинского предприятия «Технология» Обнинске научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина

Единственная в России аттестованная Росстандартом методика позволяет на этапе проектирования достоверно определять диэлектрические характеристики конструкционных материалов в диапазоне температур до +1200 °С. Это дает возможность сократить сроки опытно-конструкторских работ и лабораторных исследований за счет оптимального радиотехнического проектирования и моделирования радиопрозрачных обтекателей высокоскоростных летательных аппаратов. Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений подтвердил соответствие методики измерений установленным метрологическим требованиям.

«Радиопрозрачные обтекатели для высокоскоростных летательных аппаратов испытывают значительные тепловые нагрузки в процессе эксплуатации. Задача конструкторов – обеспечить заданные радиотехнические характеристики изделий в широком диапазоне температур. Разработанная специалистами боннского предприятия «Технология» методика измерения параметров совершенствует и ускоряет процесс разработки такой техники», — отметил Олег Евтушенко.

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