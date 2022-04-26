Казань, 26 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Татарии на новые президентские выплаты смогут рассчитывать свыше 79 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщил управляющий региональным отделением ПФР Эдуард Вафин.

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«По предварительной информации новую выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получить более 79 тыс. 380 татарстанских семей. Решение о назначении новой меры поддержки будет приниматься по итогам комплексной оценки нуждаемости», — отметил он.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из среднедушевого дохода на одного члена семьи. Она может составлять 5216,5 рублей (50%), 7824,75 рубля (75%) или 10 433 рубля (100% от величины прожиточного минимума на ребенка в республике).

При принятии решения о назначении выплаты будут учитываться доходы родителей и наличие имущества. Если у семьи в собственности несколько квартир и на каждого члена семьи приходится более 24 кв. метров жилой площади, или несколько домов, и на одного члена семьи приходится свыше 40 кв. метров, в выплате могут отказать. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления.

ИА REGNUM напоминает, первые выплаты семьи с детьми должны получить уже в мае 2022 года.

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