Львов, Украина, 26 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В мэрии Львова составили список из 34 улиц города, которые планируется переименовать. Об этом 26 апреля заявил местным СМИ заммэра Андрей Москаленко.

annalika170 Львов

Улицы, названия которых связаны с Россией и СССР, будут переименованы.

«Основной целью является не только деколонизация топонимов и переименование улиц, названных именами российских деятелей, но и уважение к украинским военным, волонтёрам, деятелям культуры, науки, спорта, общественным деятелям», — сказал Москаленко.

Уточняется, что в списке кандидатов на новые обозначения оказались улицы, названные в честь Карла Брюллова, Михаила Врубеля, Михаила Глинки, Софьи Ковалевской.

Во Львове сформирована рабочая группа, которая займётся вопросами переименования. Далее решение группы рассмотрит горсовет.